Получил 4 пули: в Одессе зверски убили военного (фото 18+)

Инцидент якобы произошел на улице Академика Королева

В ночь на вторник, 4 июня, в Одессе произошло убийство. Был якобы застрелен военный.

Мужчина пришел к соседу с просьбой сделать музыку тише. Реакция на просьбу не шуметь оказалась весьма неадекватной. Подробности произошедшего сообщили местные паблики.

Согласно информации, инцидент якобы произошел на улице Академика Королева.

"Военный с братом и его женой пришли к парню в квартиру сделать замечание, чтоб тот не шумел. В итоге этот парень сделал в военного 4 выстрела насмерть и убежал.", – пишет один из подписчиков паблика.

Кроме того, свидетелем убийства стал один из жителей дома.

"Пришёл с работы, услышал 1 выстрел, в моей парадной играла ещё музыка, и через 2 минуты ещё 3 выстрела, затем выбежал какой-то тип из парадной, поднялся выше увидел труп", – написал мужчина в соцсети.

По словам очевидца, правоохранители нашли убийцу только под утро.

В полиции города произошедшее пока не прокомментировали. Пока официальных подтверждений нет.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что в Одесской области будут судить 15-летнюю девушку, которую обвиняют в умышленном убийстве подруги. Школьница признана вменяемой.