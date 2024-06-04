Получил 4 пули: в Одессе зверски убили военного (фото 18+)
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Инцидент якобы произошел на улице Академика Королева
В ночь на вторник, 4 июня, в Одессе произошло убийство. Был якобы застрелен военный.
Мужчина пришел к соседу с просьбой сделать музыку тише. Реакция на просьбу не шуметь оказалась весьма неадекватной. Подробности произошедшего сообщили местные паблики.
Согласно информации, инцидент якобы произошел на улице Академика Королева.
"Военный с братом и его женой пришли к парню в квартиру сделать замечание, чтоб тот не шумел. В итоге этот парень сделал в военного 4 выстрела насмерть и убежал.", – пишет один из подписчиков паблика.
Кроме того, свидетелем убийства стал один из жителей дома.
"Пришёл с работы, услышал 1 выстрел, в моей парадной играла ещё музыка, и через 2 минуты ещё 3 выстрела, затем выбежал какой-то тип из парадной, поднялся выше увидел труп", – написал мужчина в соцсети.
По словам очевидца, правоохранители нашли убийцу только под утро.
В полиции города произошедшее пока не прокомментировали. Пока официальных подтверждений нет.
Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что в Одесской области будут судить 15-летнюю девушку, которую обвиняют в умышленном убийстве подруги. Школьница признана вменяемой.