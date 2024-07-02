В Одессе жестоко избили мужчину. Нападавшие были похожи на копов: что сказали в полиции (видео)

Кадры с избиением попали в руки полицейских через социальные сети

В Одессе полиция расследует избиение мужчины лицами в форме. Событие произошло рядом с рынком "Привоз", на улице Екатеринская.

По словам полицейских, об инциденте они узнали из социальных сетей, ведь ни свидетели, ни пострадавший не обращались в правоохранительные органы. Однако там подчеркнули, что обидчики — не сотрудники полиции, а работают в частной охране.

На кадрах, которые распространяются по сети, видно, как мужчину со следами физического насилия бьют лица в форме. Пострадавший пытался бежать и упал на землю, однако это его не спасло, ведь обидчики продолжили наносить ему удары, но уже ногами.

"На видео, распространяющееся по интернету, несколько граждан в тактической одежде с наклейками на нем, наносят телесные повреждения неизвестному мужчине. Сведения по данному факту были зарегистрированы в территориальном подразделении полиции. Во время проверки установлено, что причастны к инциденту мужчины, форменная одежда которых внешне похожа на полицейскую форму, не являются сотрудниками полиции. По предварительной информации, все они работают в частной охранной компании", — говорится в сообщении полиции.

Улица Катеринские возле "Привоза"

Отмечается, что правоохранители принимают меры по установлению данных лиц и мотивам совершения правонарушения.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове две агрессивные девочки-подростки избили мальчика, который значительно моложе их. Школьницы к тому же являются любительницами песен на русском языке.