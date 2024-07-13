Даже не остановился: на Запорожье водитель сбил военного и бросил его умирать (фото)

Водителя разыскивают

В поселке Камышеваха в Запорожской области неизвестный водитель на обочине дороги сбил военного и даже не остановился. От полученных травм военнослужащий умер.

Как сообщается на Facebook-странице полиция Запорожской области, трагедия произошла 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого. Водитель Toyota Hilux сбил военного, который шел по обочине в попутном направлении движения.

По данным полиции, водитель, не останавливаясь, уехал с места происшествия. Военный умер на месте.

"Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, имеющего характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", 6 июля, в Ровенской области произошло смертельное ДТП — маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной. Погибли более 10 человек, среди которых есть ребенок.

А в Каменском на Днепропетровщине пьяная женщина за рулем автомобиля Audi протаранила автомобиль Nissan, который в тот момент заправлялся. Его пассажир пострадал, оба авто и бензоколонка получили повреждения.