Разнесло пол грузовика, легковое авто и повредило автобус: страшное ДТП произошло недалеко от Тернополя (фото, видео)

Автомобили получили серьезные повреждения

Ужасная авария произошла в Тернопольской области в среду, 10 июля. На трассе М-30 Стрый — Изварино, недалеко от села Каменки, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, внедорожника и туристического автобуса.

Последствия столкновения оказались серьезными, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. Прокомментировала ДТП также пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области.

В результате аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте работают все необходимые экстренные службы, а патрульные обеспечивают реверсное регулирование движения, поскольку передвижение транспорта на этом участке дороги существенно усложнено.

На видео, обнародованном очевидцами, видны ужасающие последствия столкновения. Легковой автомобиль, а именно внедорожник, получил сильные повреждения. Состояние ТС свидетельствует о невероятной силе удара. Его куски разбросаны по всей дороге.

Не менее пострадал и грузовик. Передняя часть фуры практически отсутствует – столь мощным было столкновение. Туристический автобус получил повреждение задней части.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в ДТП на Ровенщине выжившая женщина потеряла всю семью и внука. Мальчику исполнилось всего 6 лет. Его отец военный. Муж приехал с фронта, чтобы поздравить сына с днем рождения. Семья планировала посетить Ровенский зоопарк, и по дороге туда попала в ДТП.