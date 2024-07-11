В Молдове автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие, подробности (фото)

Среди украинцев пострадавших нет

В четверг, 11 июля, в Молдове рейсовый автобус Кишинев-Киев столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает Newsmaker. Авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе на севере страны

По информации полиции, водитель автомобиля Renault решил развернуться на трассе через сплошную линию разметки. В этот момент в него врезался рейсовый автобус. В результате ДТП 74-летний водитель легкового автомобиля и его 69-летняя жена погибли на месте.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, что 19 пассажиров автобуса не пострадали. В комментарии Фактам ICTV представители МИД подтвердили информацию, что среди раненых или жертв аварии украинцев нет.

В Молдове произошла авария с участием украинцев

Авария в Молдове

ДТП с участием украинцев

Напомним, в субботу в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Погибли более 10 человек, среди которых есть ребенок. Авария произошла при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом.

Ужасное ДТП произошло также и в Тернопольской области. Там столкнулись грузовик, внедорожник и туристический автобус, в результате есть пострадавшие.

Также масштабная авария произошла в Киеве, на мосту Патона. Там толкнулись сразу 5 автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет, автомобили не получили значительных повреждений — все обошлось царапинами и разбитыми бамперами.