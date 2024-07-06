Как в "Пункте назначения": в Киеве отбойник пробил авто насквозь (фото и видео)

Правоохранители установят подробности ДТП и его причины

В Киеве на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. Чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Что стало причиной аварии выяснят правоохранители.

Авария случилась на повороте к "Столичному рынку" рядом с автозаправкой Shell ночью 6 июля. На кадрах, которые публикуют с места ДТП, видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda на черниговских номерах, прошел через салон между водительским и пассажирским сидениями, и вышел через заднее стекло. По словам очевидцев, ни водитель, ни его пассажиры серьезно не пострадали, а "вышли и пошли себе", то есть скрылись с места аварии. От удара в салоне сработали подушки безопасности.

В сети предположили, что водитель мог быть пьян или слишком превысил скорость и не смог вовремя сориентироваться на дороге во время движения. Само авто получило серьезные повреждения и, скорее всего, ремонту или восстановлению не подлежит.

По всей видимости водитель не заметил, что дорога с односторонним движением в этом месте разделяется отбойником. На месте работали правоохранители, которые установят подробности и причины аварии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что что в Днепре столкнулись трамваи. Авария произошла в тот момент, когда в районе отключили свет.