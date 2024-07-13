Смертельное ДТП на Киевщине: пешеход попал под колеса авто (фото)

Мужчина погиб на месте

В Броварском районе произошла смертельная авария. Водитель авто марки Volkswagen сбила пешехода.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Событие произошло 12 июля, около 20:30, на 69 километре автодороги Киев — Харьков.

Правоохранители выяснили, что 57-летняя водитель допустила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, 55-летний житель села Борщев от полученных травм погиб на месте.

"Следователи следственного управления Киевщины по факту смертельного ДТП начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — отмечают в полиции.

Напоминаем, что на днях в Киевской области 18-летний парень сбил несовершеннолетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Германовка Обуховского района.

Предварительно правоохранители установили, что юный водитель авто марки "Москвич", двигаясь на нерегулируемом перекрестке, совершая манёвр левого поворота, не избрал безопасную скорость движения, потерял управляемость. В результате чего автомобиль перевернуло.

В это время по обочине шла 15-летняя девушка. Автомобиль травмировал несовершеннолетнюю. В результате аварии девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу.

Ранее "Телеграф" писал, что на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. На публикуемых с места аварии кадрах видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda, прошел через салон между водительским и пассажирским сиденьями, и вышел в заднее стекло.