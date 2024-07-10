Мопед разорвало на части: в Киеве пьяный водитель Maserati совершил смертельное ДТП (фото)

Мужчине грозит тюрьма

В ночь на среду, 10 июля, в Святошинском районе Киева произошла авария при участии автомобиля Maserati и мопеда марки Delivery. В результате столкновения пассажирка мопеда получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Как оказалось водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности смертельной аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Предварительно установлено, что около полуночи на улице Борщаговской в Киеве 35-летний водитель Maserati совершил наезд на мопед Delivery.

В результате столкновения 48-летняя пассажирка мопеда получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии, а 28-летний водитель двухколесного транспортного средства был экстренно госпитализирован. У него диагностировали травмы различной степени тяжести и на данный момент он находится в больнице.

Остатки мопеда

Водителя Maserati ждет суд

Стоит отметить, что удар был настолько сильным, что от мопеда практически ничего не осталось, а части транспортных средств разлетелись по всей дороге.

На место ДТП оперативно прибыли правоохранители, которые проверили водителя автомобиля на наличие у него в крови алкоголя — прибор "Драгер" показал 1,66 промилле.

Водитель был пьян

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Горе-водителя задержали. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Смертельная авария произошла на улице Борщаговской

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ввели ограничения для некоторых водителей. На этот раз изменения коснулись грузового транспорта, для которого были введены временные ограничения на ключевых автодорогах региона.