Укр

Маршрутку полностью смяло: ужасное ДТП произошло в Ровенской области, много погибших (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
ДТП Новость обновлена 06 июля 2024, 17:48
ДТП. Фото Telegram-канал Игорь Клименко

Обстоятельства аварии устанавливаются

В субботу, 6 июля, в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Погибли более 10 человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, авария произошла при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели и полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Авария произошла возле села Верхов на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" в 15:45.

Поисковые работы продолжаются. Пострадавших может быть больше.

Напомним, что в начале июля на львовской трассе лоб в лоб столкнулись автобус и грузовой автомобиль.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель BMW сбил мальчика на "зебре".

Теги:
#Украина #ДТП #Ривненская область