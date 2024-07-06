Маршрутку полностью смяло: ужасное ДТП произошло в Ровенской области, много погибших (фото, видео)

Обстоятельства аварии устанавливаются

В субботу, 6 июля, в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Погибли более 10 человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, авария произошла при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели и полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Авария произошла возле села Верхов на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" в 15:45.

Поисковые работы продолжаются. Пострадавших может быть больше.

Напомним, что в начале июля на львовской трассе лоб в лоб столкнулись автобус и грузовой автомобиль.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель BMW сбил мальчика на "зебре".