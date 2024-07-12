На Киевщине пьяный парень перевернул авто и сбил несовершеннолетнюю девушку: подробности ДТП (фото)

Молодой водитель на высокой скорости не вошел в поворот

На Киевщине 18-летний парень сбил несовершеннолетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Германовка Обуховского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Событие произошло 11 июля на одной из улиц населенного пункта.

Предварительно правоохранители установили, что юный водитель авто марки "Москвич", двигаясь на нерегулируемом перекрестке, совершая манёвр левого поворота, не избрал безопасную скорость движения, потерял управляемость. В результате чего автомобиль перевернуло.

В это время по обочине шла 15-летняя девушка. Автомобиль травмировал несовершеннолетнюю.

"В результате ДТП несовершеннолетняя получило многочисленные травмы и было госпитализировано в больницу", — говорится в сообщении.

Нетрезвый парень не удержал руля и перевернул авто

Сотрудники полиции выяснили, что 18-летний водитель был под хмельком. Уровнем алкоголя в его крови составил 1,5 промилле.

На месте аварии

Полиция Киевщины призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напоминаем, на днях на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. Чудом обошлось без пострадавших.

Авария произошла на повороте к "Столичному рынку" рядом с автозаправкой Shell ночью 6 июля. На публикуемых с места ДТП кадрах видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda на черниговских номерах, прошел через салон между водительским и пассажирским сиденьями, и вышел через заднее стекло.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.