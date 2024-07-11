Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу 5 автомобилей (видео)
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Движение транспорта очень затруднено
В четверг, 11 июля, в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.
Видео с места происшествия поделились читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". На кадрах видны стоящие цепочкой автомобили.
Как иронически пишут в сети, в "ДТП-трамвайчик" на мосту Патона попали авто марки Volkswagen, два Mercedes, Hyundai и Audi.
На видео видно, что автомобили не получили значительных повреждений. Все обошлось царапинами и разбитыми бамперами.
Пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет. На месте происшествия вызвали полицию.
Очевидцы аварии отмечают, что на мосту Патона образовалась пробка, движение транспорта очень затруднено.
Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки и времени.
Напоминаем, на днях на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. Чудом обошлось без пострадавших.
Авария произошла на повороте к "Столичному рынку" рядом с автозаправкой Shell ночью 6 июля. На публикуемых с места ДТП кадрах видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda на черниговских номерах, прошел через салон между водительским и пассажирским сиденьями, и вышел через заднее стекло.
Ранее "Телеграф" писал, в Киеве пьяный водитель Maserati совершил смертельное ДТП. В результате столкновения пассажирка мопеда получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.