Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу 5 автомобилей (видео)

Движение транспорта очень затруднено

В четверг, 11 июля, в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.

Видео с места происшествия поделились читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". На кадрах видны стоящие цепочкой автомобили.

Как иронически пишут в сети, в "ДТП-трамвайчик" на мосту Патона попали авто марки Volkswagen, два Mercedes, Hyundai и Audi.

На видео видно, что автомобили не получили значительных повреждений. Все обошлось царапинами и разбитыми бамперами.

Пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет. На месте происшествия вызвали полицию.

Очевидцы аварии отмечают, что на мосту Патона образовалась пробка, движение транспорта очень затруднено.

Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки и времени.

Напоминаем, на днях на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. Чудом обошлось без пострадавших.

Авария произошла на повороте к "Столичному рынку" рядом с автозаправкой Shell ночью 6 июля. На публикуемых с места ДТП кадрах видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda на черниговских номерах, прошел через салон между водительским и пассажирским сиденьями, и вышел через заднее стекло.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве пьяный водитель Maserati совершил смертельное ДТП. В результате столкновения пассажирка мопеда получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.