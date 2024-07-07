В ДТП в Ровенской области выжившая женщина потеряла всю семью и внука: ему только исполнилось шесть

За два дня до смерти у ребенка был день рождения

В страшной автокатастрофе в Ровенской области, которая случилась 6 июля, самой младшей из 14 жертв было всего шесть лет. Вместе с мальчиком погибли и его родители. Удалось выжить только бабушке, которая находилась в этом же автобусе и видела за секунду до аварии, как на них летит грузовик.

Об этом рассказали в Полиции ровенской области. Отмечается, что одна из версий — повреждение колеса грузовика. В настоящее время все 14 погибших идентифицированы: это жители Хмельницкой и Ровенской областей от 20 до 67 лет.

"Самой молодой жертве ДТП — мальчику, четвертого июля исполнилось шесть. Среди погибших – родители ребенка. Выжила в автокатастрофе только его 57-летняя бабушка — жительница Нетишина", — говорится в сообщении.

У женщины диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Сейчас для ее жизни нет угроз.

Пострадавшую уже допросили. Она рассказала, что видела, как на автобус едет грузовик.

В настоящее время рассматривают следующие версии:

столкновение грузовика на полосе встречного движения с маршруткой произошло вследствие повреждения колеса;

выпуск на линию ТС с технической неисправностью;

невнимательность водителя, нарушение ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

Детали ДТП

В субботу, 6 июля, возле села Верхов на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" в 15:45 произошла серьезная авария. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате ДТП 4 человек погибли, среди них 6-летний ребенок.

Позже в прокуратуре сообщили, что в аварии погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса. Установлено, что водитель грузовика выехал на встречную полосу. Однако "Мы — Украина" сообщает, что у грузовика развалилось переднее колесо и по этой причине водитель потерял управление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковске женщина выпала из маршрутки на ходу. В результате происшествия она получила серьезные травмы. В сети появилось видео этого инцидента.