От грузовиков почти ничего не осталось: страшное ДТП под Львовом (фото)

Грузовики смяты просто наголову

На подъезде во Львов, на кольцевой дороге, произошло серьезное ДТП. Столкнулись 2 грузовых авто.

Как сообщается, столкновение произошло возле Малой Швейцарии. В связи с тем, что грузовики перегородили дорогу в обоих направлениях, движение затруднено. Аварию подтвердили в патрульной полиции Львовской области.

В полиции также отметили, что в результате ДТП есть пострадавшие, но об их состоянии не сообщают. Как видно на фото, оба грузовика получили очень серьезные повреждения. Они фактически смяты до основания. Похоже, грузовик транспортной компании "Новая почта" протаранил другой грузовик в сторону. На это указывают характерные повреждения.

Согласно информации от прессслужбы патрульной полиции Львовщины, авария произошла между населенными пунктами Бережаны и Пасеками Зубрицкими. Это 547 километр автодороги Киев-Чоп (подробнее смотрите на карте).

Патрульные просят учитывать информацию об усложненном движении при планировании своего маршрута. В настоящее время движение организовано в реверсном режиме.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Львовщине произошло смертельное ДТП. Грузовик влетел в кладбище.