В Киеве беременная пострадала в тройном ДТП: "скорая" на пути к ней тоже разбилась (фото)

Причины обоих ДТП сейчас выясняют полицейские

В Оболонском районе Киеве на проспекте Владимира Ивасюка столкнулись три легковых автомобиля. Позже машина скорой помощи, которая ехала на этот вызов, тоже попала в ДТП.

Об этом сообщили в полиции Киевской области. В результате аварии пострадала беременная, а также водитель и врач скорой помощи.

Первое ДТП произошло 13 июня в 15:10. Столкнулись три легковых авто марок "Ниссан", "Мазда" и "Рено". На место аварии прибыли следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные полицейские. А уже в 15:30 автомобиль скорой помощи, который ехал на место аварии, столкнулся с автомобилем "Порше".

В результате ДТП, пострадала беременная водитель "Ниссан" — ее автомобиль опрокинулся, водитель и врач скорой. Все трое с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в больницу. На месте аварий продолжают работать правоохранители, подробности ДТП устанавливаются.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что под Львовом столкнулись два грузовика. Автомобили вдребезги разбиты, о состоянии пострадавших ничего не известно.