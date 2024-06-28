В Киеве мужчина пытался изнасиловать малолетнего мальчика в туалете: педофил услышал приговор

Злоумышленник затащил ребенка в кабинку и хотел совершить преступление

Киевлянина признали виновным в попытке изнасилования 12-летнего мальчика. Мужчина попадет в тюрьму на 10 лет.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Событие произошло в Парке партизанской славы в сентябре 2023 года.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры житель Киева признан виновным в покушении на изнасилование малолетнего мальчика (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 Украины)", — говорится в сообщении.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в общественную уборную и заметил там 12-летнего мальчика. Злоумышленник затащил ребенка в кабинку и пытался изнасиловать. Крики парня услышали, в помещение вошел другой посетитель, который спас ребенка. Также мужчина задержал нападавшего и передал работникам Муниципального караула.

На суде обвиняемый отрицал свою вину.

"Дарницкий районный суд Киева поддержал позицию прокурора, который просил для мужчины максимальный срок наказания, предусмотренный за это преступление – 10 лет лишения свободы", — отмечают в прокуратуре.

Также сведения об обвиняемом будут "внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица".

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Мужчина получил наказание

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в столицу в гости. Суд вынес приговор местному жителю.