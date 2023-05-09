Приревновал жену: в Киевской области мужчина убил дочь и пытался покончить с собой (фото, видео)

Полицейских вызвал сын убийцы

В Киевской области мужчина жестоко убил дочь и едва не лишил жизни сына из-за того, что его жена уехала за границу.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, 43-летний житель Обуховского района на почве ревности решил убить себя и детей.

Для этих целей он сломал ручку входной двери, чтобы не дать 16-летней девочке и 12-летнему мальчику сбежать из дома, а потом открыл газовые конфорки.

"Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но было уже поздно. Отец начал избивать несовершеннолетнюю кулаками, а впоследствии нанес смертельное ножевое ранение", — говорится в сообщении.

Полицейских вызвал мальчик, который спрятался в подвале.

Прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили тело девочки и умирающего от ножевого ранения мужчину. Его успели реанимировать врачи, однако за совершенное ему грозит 15 лет тюремного заключения. До вынесения приговора его будут держать под стражей.

Как сообщалось ранее, на днях в Сумской области во время совместного распития алкогольных напитков 56-летний мужчина зарубил топором своего 42-летнего приятеля.