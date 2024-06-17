Жестокое убийство в Киеве: мужчина, который лишил жизни товарища, услышал приговор

Во время застолья между знакомыми возник конфликт

В Киеве Днепровский районный суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в жестоком убийстве знакомого. Злоумышленник приговорен к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Как выяснили следователи, мужчина пригласил к себе домой товарища на застолье. Во время внезапной ссоры он схватил со стола нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, накрыл тело простыней и продолжил пить алкоголь. На следующий день, когда в квартиру пришел еще один общий знакомый, он узнал о трагедии и немедленно вызвал врачей, а те, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию.

Доказательства преступления

"Следователи Днепровского управления полиции задержали ранее судимого за аналогичное преступление уроженца Луганщины 1972 и сообщили злоумышленнику о подозрении. На днях, приговором Днепровского районного суда обвиняемый был признан виновным в умышленном убийстве (п. 13 ч. 2 ст. 15, 15 ст. 15)", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также присоединен один год несостоявшегося наказания за наркопреступления.

Преступник проведет в тюрьме 15 лет

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине мать подожгла собственного сына. Таким образом, женщина решила отомстить потерпевшему за склонность к алкоголю.