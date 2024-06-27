В Киеве водитель BMW сбил мальчика на "зебре": подробности, фото
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Мужчину проверяют на состояние опьянения
В Киеве произошла авария, в которой травмирован ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства.
Об этом сообщила полиция Киева. ДТП произошло 26 июня, на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы.
По предварительной информации полицейских, 35-летний водитель, двигая на авто марки BMW, сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Травмированного ребенка немедленно госпитализировали в больницу. На месте аварии работали следователи по расследованию ДТП главка полиции, ювенальные полицейские и патрульные. Водителя проверят на состояние опьянения.
"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация", — говорится в сообщении.
Правоохранители призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Родителей просят контролировать детей и напоминать им правила дорожного движения.
Напоминаем, на днях в Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.
Предварительно водитель авто марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. По требованию сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.
Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошла ужасная авария — столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Из фото аварии можно предположить, что столкновение было достаточно сильным, передние части автомобилей разбиты до отказа.