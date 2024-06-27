В Киеве водитель BMW сбил мальчика на "зебре": подробности, фото

Мужчину проверяют на состояние опьянения

В Киеве произошла авария, в которой травмирован ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства.

Об этом сообщила полиция Киева. ДТП произошло 26 июня, на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы.

По предварительной информации полицейских, 35-летний водитель, двигая на авто марки BMW, сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмированного ребенка немедленно госпитализировали в больницу. На месте аварии работали следователи по расследованию ДТП главка полиции, ювенальные полицейские и патрульные. Водителя проверят на состояние опьянения.

На месте происшествия

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация", — говорится в сообщении.

Авто, попавшее в ДТП

Признаки аварии на кузове авто

Правоохранители призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Родителей просят контролировать детей и напоминать им правила дорожного движения.

Напоминаем, на днях в Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Предварительно водитель авто марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. По требованию сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.

Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошла ужасная авария — столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Из фото аварии можно предположить, что столкновение было достаточно сильным, передние части автомобилей разбиты до отказа.