Ударил пенсионерку молотком и забрал деньги: в Киеве задержали дерзкого нападавшего

Фигурант может провести 15 лет в тюрьме

В Киеве задержали мужчину, который избил пенсионерку молотком и отобравший у нее деньги. Злоумышленником оказался работником местного СТО.

Об этом сообщила полиция Киева. Инцидент произошел в Подольском районе столицы.

По словам правоохранителей, к ним обратились медики, которые сообщили о 63-летней пациентке со значительными травмами, полученными в результате разбойного нападения.

Как оказалось, 41-летний киевлянин был знаком с потерпевшей и время от времени посещал ее, помогая с мелким ремонтом в квартире. Во время последнего визита злоумышленник неожиданно схватил молоток и нанес женщине несколько ударов, заставив ее раскрыть, где она хранит деньги. Из квартиры пенсионерки он похитил 2 тысячи долларов и скрылся.

Орудие преступления

Киевлянку срочно госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными ушибами тела и переломом руки. А нападавшего задержали.

Мужчина избил и обокрал знакомую

"Оперативщики разыскали и задержали подозреваемого. Как выяснилось, последний является работником местного СТО и на похищенные средства фигурант приобрел автомобиль, а остальные деньги положил на свой банковский счет", — отмечают в полиции.

На украденные средства злоумышленник приобрел авто

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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