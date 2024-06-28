В Киеве под поезд метро попала женщина: пострадавшая скончалась (видео 18+)

Обстоятельства трагедии устанавливаются

В пятницу, 28 июня, на киевской станции метро "Золотые ворота" пассажирка попала под поезд. Пострадавшей оказалась женщина, которая от полученных травм скончалась на месте.

В связи с произошедшим "зеленая" линия метро закрыта на вход для пассажиров. На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Об этом сообщается в киевских Телеграм-каналах.

Известно, на станции метро "Золотые ворота" пассажирка попала под поезд. Из-за этого "зеленая" линия метро — станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" — "Театральная" закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как оказалось, под первым вагоном поезда была зажата женщина. От полученных травм она скончалась на месте трагедии.

На месте работают спасатели, медики скорой помощи и правоохранители. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями

Напомним, что это уже второй случай падения человека на рельсы в киевском метро за последние сутки. Так, в четверг, 27 июня, на киевской станции метро "Университет" мужчина попал под поезд и ему состав сильно травмировал обе ноги.

Пострадавшего деблокировали спасатели и в состоянии шока доставили в медучреждение. По словам машиниста, это была попытка самоубийства и мужчина лет 30-35 целенаправленно бросился под поезд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале июня в киевском метро произошла трагедия — под поезд упала женщина. Из-за этого на вход были временно закрыты станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии.