Убила собственная мать, а потом закопала на даче: в Кривом Роге нашли тело девочки, которую искали двое суток

В браузере телефона она искала, как уничтожить следы преступления

В субботу, 22 июня, в Кривом Роге нашли мертвую девочку, которую разыскивали двое суток. Ее тело обнаружили на даче, где она часто отдыхала с родителями.

Об этом сообщает местное издание "Свои". Журналисты пишут, что 10-летнюю дочь могла убить мать.

В четверг, 20 июня, мать сообщила в полицию об исчезновении Дарьи. В поисках участвовали десятки стражей порядка, волонтеров, кинологи с собаками и даже привлекали дроны. По данным источников, во время одного из допросов мать призналась в убийстве дочери и прошла Полиграф.

Скорее всего, девочку убили в квартире в Саксаганском районе. А тело, замотанное в простыню, зарыли на даче.

В общей сложности у семьи трое детей. Дарья была средней, имела старшего брата и младшую сестру. Скорее всего, у Дарьи были проблемные отношения с мамой.

"Из личных источников нам известно, что в апреле девочка пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток, попала в больницу. В начале июня девочку выписали из ПНД. До ее фейкового исчезновения оставалось около двух недель", — говорится в материале издания.

Смерть дочери могла наступить за неделю до того, как мать сообщила полиции о ее исчезновении. Об этом женщина призналась только после прохождения полиграфа. По ее словам, во время агрессии она толкнула дочь, та упала и ударилась виском.

Журналисты добавили, что поисковая история браузера женщины: как убрать трупную вонь, какой цемент выбрать, историю Амины Менго, ядовитые грибы и лекарства.

Следует добавить, что в субботу, 22 июня, в Черкасской области в городе Шпола нашли мертвой 10-летнюю девочку, до этого ее разыскивала полиция. По предварительным данным, ее могли изнасиловать и задушить. Уже вечером этого дня полиция обнародовала подробности жуткого убийства. Там подтвердили, что злоумышленник совершил насильственные действия, в результате которых 10-летняя девочка скончалась, его задержали.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве педофил развращал маленькую девочку.