Вбила власна матір, а потім закопала на дачі: у Кривому Розі знайшли тіло дівчинки, яку шукали дві доби

В браузері телефону вона шукала, як знищити сліди злочину

У суботу, 22 червня, у Кривому Розі знайшли мертвою дівчинку, яку розшукували дві доби. Її тіло виявили на дачі, де вона часто відпочивала з батьками.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Журналісти пишуть, що 10-річну доньку могла вбити власна матір.

У четвер, 20 червня, матір повідомила до поліції про зникнення Дарини. У пошуках брали участь десятки правоохоронців, волонтерів, кінологи з собаками та навіть залучали дрони. За даними джерел видання, під час одного з допитів матір зізналася у вбивстві доньки та пройшла Поліграф.

Ймовірніше дівчинку вбили у квартирі в Саксаганському районі. А тіло, замотане у простирадло, закопали на дачі.

Загалом у родини троє дітей. Дарина була середньою, мала старшого брата і молодшу сестру. Скоріше за все, у Дарини були проблемні стосунки з мамою.

"З особистих джерел нам відомо, що у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні. На початку червня дівчинку виписали з ПНД. До її фейкового зникнення лишалося близько двох тижнів", — йдеться у матеріалі видання.

Смерть доньки могла настати за тиждень до того, як матір повідомила до поліції про її зникнення. Про це жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею.

Журналісти додали, що пошукова історія браузера жінки: як прибрати трупний сморід, який цемент обрати, історію Аміни Менго, отруйні гриби та ліки.

Варто додати, що у суботу, 22 червня, в Черкаській області в місті Шпола знайшли мертвою 10-річну дівчинку, до цього її розшукувала поліція. За попередніми даними, її могли зґвалтувати та задушити. Вже ввечері цього дня, поліція оприлюднила подробиці моторошного вбивства. Там підтвердили, що зловмисник вчинив насильницькі дії, внаслідок яких 10-річна дівчинка померла, його затримали.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві педофіл розбещував маленьку дівчинку.