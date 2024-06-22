Завел в Дом культуры, изнасиловал и убил: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался скрыть тело убитого ребенка

В полиции обнародовали подробности убийства 10-летней девочки из города Шпола. Правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на странице Телеграмм. Там подтвердили, что злоумышленник совершил насильственные действия, в результате которых 10-летняя девочка скончалась.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении", — говорится в сообщении.

Хронология событий

В пятницу, 21 июня, в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь ушла в местный магазин и долгое время не возвращается домой. Для поиска девочки были привлечены все территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции, а также силы ГУНП в Черкасской области.

Оперативникам удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры.

В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия. Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался скрыть тело убитого ребенка. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно сеть потряс трагический случай с 9-летней девочкой в Германии. Сначала она исчезла. Затем ее тело нашли в лесу, а позже в полиции Германии заявили, что ее убили. Также стало известно, кто убийца. Основной подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии в немецком Дебельне — уроженец Молдовы Андрей — скрылся. Его не могут обнаружить на территории Германии и Чехии.