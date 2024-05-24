Изнасиловал 2-летнюю и надругался над 5-летней? В Луцке подозревают подростка-родственника жертв

Детей забрала скорая и доставила в больницу

В Луцке 16-летний парень подозревается в изнасиловании малолетнего ребенка. В частности, он мог надругаться над 5-летней и 2-летней девочкой, которые находились в одном доме с ним.

После инцидента детей забрала скорая помощь и доставила в Волынскую областную детскую больницу. По данным сюжета ТРК "Аверс", в полиции возбудили дело, а подростку уже избрали меру пресечения.

Отмечается, что в воскресенье, 19 мая, юноша поиздевался над малолетними детьми. По предварительным данным, пострадал от действий сексуального характера именно двухлетний ребенок. Подросток, подозреваемый в преступлении, является родственником.

Журналисты местных СМИ установили, что у молодого человека есть мать с инвалидностью, а учится он в специализированной школе, занятия в которой в последнее время начал пропускать. Мать потерпевших детей – его сестра. Отец детей умер в прошлом году. Семья считается находящейся в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам местных жителей, в день трагедии возле дома видели полицию и скорую. Дети были доставлены в Волынскую областную детскую больницу, где врачи оценили их состояние как некритическое и нетрудное. После досмотра специалистов из областной больницы их выписали во вторник.

Отмечается, что подростку объявили подозрение и находится под домашним арестом. Правоохранители возбудили уголовное производство по данному факту. Судмедэксперты устанавливают, было ли в отношении детей совершено преступление.

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