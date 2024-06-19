Попросил помочь с собакой и заманил к себе домой: в Киеве педофил развращал маленькую девочку

Злоумышленник ранее уже отбыв наказание за убийство

В Подольском районе Киева 28-летний мужчина обманом заманил к себе домой соседскую 7-летнюю девочку и начал ее развращать. Злоумышленник предстал перед судом и был осужден на 8 лет лишения свободы, однако он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу.

Благодаря принципиальной позиции прокуроров обращение осужденного было оставлено без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что в конце мая 2022 года на детской площадке 28-летний злоумышленник увидел соседскую девочку, которая играла с другими детьми. Мужчина подошел к 7-летнему ребенку и завел с ней разговор.

Воспользовавшись отсутствием родителей рядом преступник втерся в доверие к девочке и попросил ее о помощи — ему, якобы, необходимо было помочь завести собаку домой, на что ребенок согласился.

Уже в квартире осужденный начал совершать развратные действия в отношении девочки, а затем выпустил ее из квартиры.

Личность злоумышленника была оперативно установлена и его задержали. Стоит отметить, что ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение умышленного убийства.

В суде преступник сначала утверждал, что ничего плохого с ребенком в квартире не происходило, а потом вообще пытался отрицать, что привел девочку к себе домой.

Не смотря на это, следствию удалось доказать причастность обвиняемого к развращению малолетней. Его суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

Спустя некоторое время злоумышленник подал апелляционную жалобу, однако благодаря принципиальной позиции прокуроров обращение осужденного оставлено без удовлетворения, априговор суда первой инстанции — без изменений. Таким образом преступник проведет все 8 лет за колючей проволокой.

Кроме этого было принято решение о включении информации об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, что в Киеве друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой и хранил детское порно. Педофил посылал девушке сообщения сексуального характера и вел с 15-летней разговоры на интимные темы. Также он отправлял ей порнографические фото и видео со своим участием.

Девочка рассказала обо всем своей матери и она обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленника оперативно задержали и взяли под стражу.

В конечном итоге 35-летний уроженец Винницкой области был приговорен к 4 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий сроком на 2 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве бывший тренер, который развращал малолетних девушек, получил приговор. Мужчина показывал детям порнографию и склонял их к созданию порно контента.