Друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой и хранил детское порно: в Киеве осудили педофила
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Извращенец оказался уроженцем Винницкой области
В Киеве отправили за решетку 35-летнего мужчину, который развращал 15-летнюю дочь своей знакомой. Злоумышленник через соцсети присылал девочке свои интимные фото и порно видео, а также хранил файлы с детской порнографией.
Педофила суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, следствие установило, что летом 2023 мужчина нашел через социальные сети несовершеннолетнюю дочь своей знакомой, чтобы удовлетворить свою половую страсть.
Обвиняемый посылал девушке сообщения сексуального характера и вел с 15-летней разговоры на интимные темы. Также он отправлял ей порнографические фото и видео со своим участием.
Девочка рассказала обо всем своей матери и она обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленника оперативно задержали и взяли под стражу.
Судом он признан виновным в совершении развратных действий в отношении девушки, не достигшей 16-летнего возраста, отправке порнографии несовершеннолетней и умышленном хранении без цели сбыта или распространения детской порнографии.
В конечном итоге 35-летний уроженец Винницкой области был приговорен к 4 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий сроком на 2 года.
На данный момент мужчина находится под стражей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина при помощи популярной компьютерной игры знакомился с маленькими детьми и развращал их. В виртуальном пространстве злоумышленник пытался завести знакомство с детьми и реализовать свои преступные намерения.