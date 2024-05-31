Друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой и хранил детское порно: в Киеве осудили педофила

Извращенец оказался уроженцем Винницкой области

В Киеве отправили за решетку 35-летнего мужчину, который развращал 15-летнюю дочь своей знакомой. Злоумышленник через соцсети присылал девочке свои интимные фото и порно видео, а также хранил файлы с детской порнографией.

Педофила суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, следствие установило, что летом 2023 мужчина нашел через социальные сети несовершеннолетнюю дочь своей знакомой, чтобы удовлетворить свою половую страсть.

Обвиняемый посылал девушке сообщения сексуального характера и вел с 15-летней разговоры на интимные темы. Также он отправлял ей порнографические фото и видео со своим участием.

Девочка рассказала обо всем своей матери и она обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленника оперативно задержали и взяли под стражу.

Судом он признан виновным в совершении развратных действий в отношении девушки, не достигшей 16-летнего возраста, отправке порнографии несовершеннолетней и умышленном хранении без цели сбыта или распространения детской порнографии.

В конечном итоге 35-летний уроженец Винницкой области был приговорен к 4 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий сроком на 2 года.

На данный момент мужчина находится под стражей.

Злоумішленника отправили за решетку

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина при помощи популярной компьютерной игры знакомился с маленькими детьми и развращал их. В виртуальном пространстве злоумышленник пытался завести знакомство с детьми и реализовать свои преступные намерения.