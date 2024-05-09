Пока жены не было дома: в Днепропетровской области педофил месяцами жестоко насиловал 6-летнего ребенка

Регулярные преступления длились 8 месяцев

В Днепропетровской области отчим долгое время жестоко насиловал свою маленькую падчерицу. Свои преступления он записывал на видео.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. По её данным, преступление произошло в Павлоградском районе. Там ранее судимый мужчина на протяжении 8 месяцев насиловал свою 6-летнюю падчерицу.

Злодеяние преступник совершал, когда жены не было дома. Все это он делал с особой жестокостью — применяя физическую силу, чтобы та не могла сопротивляться.

"Кроме того, мужчина изготовил файл порнографического характера с участием потерпевшей", — говорится в сообщении.

В настоящий момент насильник уже задержан и находится под стражей. Скоро его будут судить за изнасилование несовершеннолетней и изготовление порнографии.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат в собственном доме годами насиловал маленьких девочек. Всего задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении шести детей в возрасте от 6 до 15 лет.