В Черкасской области убили 10-летнюю девочку, предварительно изнасиловав: есть подозреваемый

Продолжаются следственные действия, на месте работают правоохранители для выяснения всех обстоятельств

В субботу, 22 июня, в Черкасской области в городе Шпола обнаружили мертвую 10-летнюю девочку. По предварительным данным, ее могли изнасиловать и задушить.

Об этом сообщил отец девочки Анатолий Лозовой на своей странице в соцсетях, пишет 24 канал. Согласно обнародованным данным, в пятницу, 21 июня, ребенок не вернулся домой. Сегодня, 22 июня, ее тело обнаружили в помещении бывшего дома культуры.

К этому может быть причастен участник местной любительской музыкальной группы. На сегодня его нашли и задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия, на месте работают правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Ранее "Телеграф" писал, что в городе Вишневое произошло изнасилование 15-летней местной жительницы. Как оказалось, над девочкой надругался 20-летний житель Сумской области, временно проживавший в Киевской области.

Кроме того, в Киеве Шевченковский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в изнасиловании 17-летней девушки. Муж проведет 9 лет за решеткой.