Ужасное ДТП в Киеве: мотоциклист влетел на бешеной скорости в автомобиль (видео)

Медики уже осмотрели потерпевшего

В понедельник, 17 июня, в Киеве произошла авария с участием мотоциклиста. Мужчина на высокой скорости влетел в легковой автомобиль.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный". Событие произошло на проспекте Леся Курбаса возле путей скоростного трамвая.

По словам очевидцев, мотоциклист допустил столкновение с авто маркой Renault. На место ДТП сразу прибыли медики. На фото, которые попали в сеть, видно, как врачи оказывают помощь мужчине, пострадавшему в результате аварии.

На месте работают медики и полиция

На фото попал и мотоцикл, разбитый полностью. На асфальте просто лужа крови.

Последствия аварии

Автомобиль тоже имеет значительные повреждения. У легковушки изрядно помятая задняя часть.

Поврежденный автомобиль

Насчет пострадавшего, в каком он состоянии, а также пострадал ли водитель автомобиля, неизвестно.

Врачи осматривают потерпевшего

Отмечается, что в результате ДТП на проспекте образовалась пробка в направлении центра города — две полосы без движения. Полиция призывает учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Еще одна авария за участие мотоциклиста произошла в воскресенье, 16 июня, в городе Белая Церковь Киевской области. Мотоциклист за рулем Maxxter совершал разворот и не разминулся с авто марки ВАЗ.

Об этом сообщила полиция Киевской области. Правоохранители отмечают, что в результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали в больницу. Вероятно, у мужчины переломы ребер и ноги. Водитель легкового автомобиля и его жена не пострадали.

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности правила скоростного режима для своевременного реагирования на изменение дорожной обстановки.

Авария в Белой Церкви

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. А карета скорой помощи по пути к ней тоже разбилась.