Ужасное тройное ДТП с участием авто копов: в полиции рассказали детали (фото, видео)

Автомобиль перевернулся после столкновения

Во Львове в среду, 5 июня, автомобиль полиции попал в тройное ДТП. Автомобиль стражей порядка перевернулся после столкновения с другими авто.

Как следствие, пострадали семь человек, которые были госпитализированы. Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Предварительно установлено, что сегодня, 5 июня, около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Чорновила произошло столкновение трех автомобилей: Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster, который после столкновения перевернулся", — говорится в сообщении.

Перекресток улицы Химическая и проспекта В.Черновола

Отмечается, что, по данным службы Львовского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф, с места аварии госпитализировали четырех полицейских, водителей двух автомобилей и одну пассажирку. Известно, что травмированными гражданскими являются 40-летняя женщина, супруги в возрасте 54 и 57 лет.

На месте происшествия работало 5 бригад скорой помощи. Травмированных с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами госпитализировали в больницы святого Пантелеймона и святого Луки. Их состояние оценивается как средней тяжести.

"Один работник полиции был госпитализирован в отделение нейрохирургии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб локтевого участка правой верхней конечности. Также двое полицейских на этапе дообследования, им также диагностируют закрытые черепно-мозговые травмы. Четвертый работник полиции — на финальном этапе обследования. У него есть только ссадина левого лобного участка. Он будет отпущен на амбулаторное лечение к своему семейному врачу", — сообщил Сергей Ищук "Суспильному".

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются детали происшествия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 5 июня, под Днепром произошла жуткая авария. Недалеко от поселка Соколово в Новомосковском районе водитель ВАЗ влетел в сельхозмашину с навесным оборудованием, ехавшим по трассе. В результате дорожно-транспортного происшествия трое людей погибло.