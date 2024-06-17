В Румынии автобус с 57 украинцами попал в страшное ДТП: большинство пострадавших - дети

15 человек получили различные травмы

В Румынии произошло страшное ДТП, в котором пострадали украинцы. Туристический автобус, в котором находились граждане нашего государства, столкнулся с грузовиком.

После происшествия 15 пассажиров доставили нуждающуюся в медицинской помощи. Об этом сообщает румынская пресса.

В ночь с воскресенья на понедельник власти в Констанце задействовали Красный план вмешательства. В автобусе находились 57 граждан Украины, 42 из которых — дети. Водителей обоих транспортных средств проверили с помощью алкотестера, чтобы установить признаки алкогольного опьянения или присутствия психоактивных веществ. Результаты были отрицательными, сказали представители полицейского инспектората округа Констанца. На место аварии направили несколько бригад скорой и пожарных.

В результате ДТП полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное нанесение телесных повреждений". 49 участников ДТП временно доставили в спортивный зал в Неводаре, где они ждали, чтобы их забрал другой автобус.

15 человек, из которых 2 взрослых и 13 детей, нуждались в медицинской помощи, и в больницу доставили только 4 из них — 2 взрослых и 2 детей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. "Скорая" на пути к ней тоже разбилась.