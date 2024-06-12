В Киеве грузовик "Новой почты" попал в ДТП: подробности происшествия, видео

Водитель автомобиля не справился с управлением

В среду, 12 июня, в Киеве перевернулся прицеп грузовика "Новой почты". Событие произошло около 3 часов ночи на улице Елены Телиги.

Об этом сообщают в эфире телеканала "Киев24". К счастью, пострадавших нет.

Причиной аварии стала мокрая дорога. На спуске водитель фуры не справился с управлением.

Сотрудники "Новой почты" перегружают посылки в другой автомобиль. В компании отмечают, что все уцелело, потому что было хорошо упаковано. Задержки в доставке будут, но все дойдет до получателей.

Прицеп фуры опрокинулся еще ночью

Перекинутый прицеп грузовика занял всю правую полосу, поэтому на улице Елены Телиги затруднено движение транспорта. Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки.

Видео с места происшествия попало в соцсети. Пользователи пишут, что из-за ДТП образовалась большая пробка. Автомобили двигаются со скоростью около 5 км/ч в направлении метро "Почайна".

Напоминаем, недавно в Вышгороде на Киевщине прямо на ходу вспыхнул рейсовый автобус. В этот момент в салоне транспортного средства находилось около сорока пассажиров.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке. Пожар оперативно ликвидирован.

Ранее "Телеграф" писал, что эпическое хвастовство двух BMW в Киеве закончилось аварией. Дрифтеры пытались похвастаться своими автомобилями и в результате столкнулись.