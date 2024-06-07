Трагическое ДТП на Киевщине: водителю стало плохо и автомобиль съехал в кювет (фото)

Авто слетело с дороги и перевернулось

Ужасная авария произошла на автодороге Кагарлык — Киев, что на Обуховщине. Погиб 43-летний мужчина.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет.

Как выяснилось, причиной трагедии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя. Врачи выяснили, что у него во время движения оборвался тромб.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители отмечают, что сейчас идет досудебное расследование.

На месте происшествия

Напоминаем, недавно на трассе Киев — Чернигов произошло серьезное ДТП. Виновником аварии стал пьяный водитель. Драгер показал 3,91 промилле алкоголя в его крови.

Показатель у этого водителя превышает норму почти в 20 раз. Состояние, в котором нарушитель находился, приравнивается к алкогольной коме.

Нетрезвый мужчина на Daewoo Lanos не сдержался безопасного интервала, не учел ситуацию на дороге, из-за чего допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, хотя машины разбиты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. Как оказалось, водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные авто.