Слишком дорогое ДТП: во Львове пьяный водитель на "Гелике" влетел в маршрутку (фото)

Такое дорогое авто и разбито до основания….

Во Львове чуть не наделал беды пьяный водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 июня.

Об этом сообщили в патрульной полиции области. Столкновение произошло на пересечении улиц Героев Майдана и Стрыйской. Здесь столкнулся рейсовый автобус и элитный внедорожник. Речь идет о Mercedes-Benz G-Class или, как его еще называют, "Гелендваген" или "Гелик". Он въехал в маршрутку номер 18, курсирующую по Львову.

В ходе общения с 30-летним виновником аварии, водителем внедорожника, патрульные заметили явные признаки опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве "Драгер" и результат оказался положительным. Устройство показало 2,89 промилле, что означает очень сильную степень опьянения. Он превышает разрешенный в 14 раз.

В результате перевозчик вынужден был снять с рейса один автобус, ведь у него разбито лобовое стекло. А нарушитель получил 2 протокола — за вождение в состоянии опьянения, а также за совершение ДТП.

Напомним, что в Украине штраф за совершение ДТП составляет 850 гривен, а за повреждение ТС других участников движения — 1190 грн. Кроме того, санкция статьи 130 предусматривает штраф в размере 17 000 гривен, а также лишение прав управления на 1 год.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что у пьяного священника, который в Ужгороде за рулем авто совершил ДТП, изъяли права. Он получил целых три протокола и одно уголовное дело.