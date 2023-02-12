Голову спрятал в кустах в Софиевской Борщаговке: под Киевом мужчина убил и расчленил собственного сына (жуткие фото)

Дискуссии о войне и политике привели к печальным результатам

В страдающей от ракетных ударов врага Киевской области завершилось расследование жуткого дела об убийстве отцом родного сына.

Само убийство произошло еще в сентябре в Бучанском районе, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Так, в поселке Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября в частном садовом доме между отцом и сыном случилась размолвка во время распития алкоголя.

В ходе выяснения отношений отец нанес несколько ударов по голове сына, отчего тот упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Поняв ужас своего страшного проступка, мужчина решил скрыть его результаты и расчленил тело сына при помощи кухонных ножей.

Отрезав голову своему ребенку, он спрятал ее в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в поселке Софиевская Борщаговка. А остальные части тела перевез в лесопосадку на территории Белогородской территориальной громады.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в ожидании суда.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в США россиянка пыталась убить украинку, чтобы воспользоваться ее паспортом и начать жить чужой жизнью. К счастью, украинка сумела выжить.