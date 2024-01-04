Укр

В Киеве задержали убийцу женщины: в СМИ пишут о поимке серийного маньяка

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
633
Ориентировка на маньяка Новость обновлена 04 января 2024, 09:02
Ориентировка на маньяка. Фото Коллаж "Телеграф"

Преступника разыскивали более года

Киевским правоохранителям удалось задержать злоумышленника, который, по предварительным данным, совершил более десятка преступлений по всей стране. Отмечается, что он был задержан в столице после совершения своего последнего злодеяния — убийства женщины-продавца цветочного киоска, расположенного в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный". На данный момент, официальной информации от правоохранителей относительно задержания маньяка нет.

Так, изначально в соцсети появилась ориентировка на преступника, который во вторник, 2 января, зверски зарезал женщину, работавшую продавцом в цветочном магазине расположенном в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, убитой было 54 года и родом она из Львовской области.

Труп женщины был обнаружен утром посетителями цветочной лавки. Прибывшие на вызов правоохранители установили, что женщине были нанесены множественные колото-резаные раны в область туловища, головы и шеи. По неподтвержденным данным, убитая была изнасилована.

Отмечается, что похожий случай был зафиксирован в Оболонском районе Киева в минувшем году.

В среду, 3 января, появилась информация о том, что злоумышленник был оперативно задержан киевскими полицейскими. В соцсетях сообщается, что он разыскивался с минувшего года по всей Украине за совершение различных преступлений. На его счету может быть более десяти эпизодов и несколько жертв.

Фото с места задержания маньяка

Стоит отметить, что после публикации ориентировки в социальной сети "Х" начали появляться посты о том, что в Киеве орудует маньяк, который убил и изнасиловал женщину-продавца возле станции метро Голосеевская, однако затем посты были удалены пользователями.

Важно: на момент публикации материала официальной информации от правоохранителей относительно задержания маньяка нет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что спустя три года поймали убийцу, который закопал сожительницу под Киевом. Отмечается, что инцидент произошел еще осенью 2020 года, три года назад. Тогда в Вышгороде женщина распивала с сожителем алкогольные напитки, когда между ними начался конфликт, мужчина начал избивать партнершу, а потом задушил ее. Чтобы спрятать тело, он выкопал яму у Киевского водохранилище, поместил туда тело, облил его большим количеством растворителя и закопал.

Теги:
#Киев #Полиция #Убийство #Криминал #Маньяк