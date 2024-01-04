В Киеве задержали убийцу женщины: в СМИ пишут о поимке серийного маньяка

Преступника разыскивали более года

Киевским правоохранителям удалось задержать злоумышленника, который, по предварительным данным, совершил более десятка преступлений по всей стране. Отмечается, что он был задержан в столице после совершения своего последнего злодеяния — убийства женщины-продавца цветочного киоска, расположенного в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный". На данный момент, официальной информации от правоохранителей относительно задержания маньяка нет.

Так, изначально в соцсети появилась ориентировка на преступника, который во вторник, 2 января, зверски зарезал женщину, работавшую продавцом в цветочном магазине расположенном в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, убитой было 54 года и родом она из Львовской области.

Труп женщины был обнаружен утром посетителями цветочной лавки. Прибывшие на вызов правоохранители установили, что женщине были нанесены множественные колото-резаные раны в область туловища, головы и шеи. По неподтвержденным данным, убитая была изнасилована.

Отмечается, что похожий случай был зафиксирован в Оболонском районе Киева в минувшем году.

В среду, 3 января, появилась информация о том, что злоумышленник был оперативно задержан киевскими полицейскими. В соцсетях сообщается, что он разыскивался с минувшего года по всей Украине за совершение различных преступлений. На его счету может быть более десяти эпизодов и несколько жертв.

Фото с места задержания маньяка

Стоит отметить, что после публикации ориентировки в социальной сети "Х" начали появляться посты о том, что в Киеве орудует маньяк, который убил и изнасиловал женщину-продавца возле станции метро Голосеевская, однако затем посты были удалены пользователями.

Важно: на момент публикации материала официальной информации от правоохранителей относительно задержания маньяка нет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что спустя три года поймали убийцу, который закопал сожительницу под Киевом. Отмечается, что инцидент произошел еще осенью 2020 года, три года назад. Тогда в Вышгороде женщина распивала с сожителем алкогольные напитки, когда между ними начался конфликт, мужчина начал избивать партнершу, а потом задушил ее. Чтобы спрятать тело, он выкопал яму у Киевского водохранилище, поместил туда тело, облил его большим количеством растворителя и закопал.