В Одесской области следователь застрелил девушку-полицейскую: суд вынес приговор

На момент совершения преступления осужденный имел звание "старший лейтенант полиции"

В Одесской области, где накануне топ-полицейская попала в серьезную аварию, Савранский районный суд вынес приговор по другому резонансному делу – об убийстве полицейским своей коллеги.

Об этом сказано в приговоре суда, согласно которому правоохранитель получил условный срок.

Само ЧП произошло в августе 2022 года, в служебном помещении полиции. Осужденный на момент совершения уголовного преступления занимал должность следователя, имел звание "старший лейтенант полиции".

Установлено, что офицер зашел в служебный кабинет, где находились его коллеги, в том числе 26-летняя девушка-полицейская. Осужденный положил на стол свое табельное оружие — пистолет "Макарова", который вопреки инструкциям был без кобуры. Затем решил спрятать пистолет в сейф, расположенный рядом с его рабочим местом.

"Указанный пистолет был снаряжен боеприпасами, а именно 8 патронами калибра 9х18 мм, из которых 7 были в магазине пистолета, а один, по неустановленным основаниям, — в патроннике", — говорится в приговоре.

Когда фигурант дела взял оружие в руки для того, чтобы положить в сейф, то неосторожно нажал на спусковой крючок и выстрелил. Пуля попала в голову потерпевшей, которая от ранения погибла.

Суд признал полицейского виновным в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытанием 3 года. Также осужденный должен уплатить семье убитой 1 млн грн в качестве возмещения морального вреда и 198 тыс. 340 грн — материального вреда (похороны, памятник и т.д.).

Ранее рассказывалось о другом случае убийства человека коллегой: под Хмельницким воспитательница детсада лишила жизни учительницу, которая была любовницей ее мужа.