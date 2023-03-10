Ударил кулаком по голове и загнал под кровать: под Житомиром отец убил свою дочь и сжег ее тело в печи

Убийство родной дочери злоумышленники скрывали девять месяцев, чтобы продолжать получать на нее государственные выплаты

В Житомирской области, где осенью друг семьи лишил жизни известного кондитера, на днях суд вынес решение по еще одному резонансному делу: родители убили 5-летнюю дочь и сожгли ее тело в печи.

О деталях ужасающего преступления рассказали в Житомирской областной прокуратуре.

Следствие установило, что 50-летний мужчина жестоко убил собственного 5-летнего ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла в августе 2018 года. Тогда осужденного разозлил плач его самой старшей дочери (всего пара воспитывала троих общих детей), которая была ребенком с особыми потребностями. Мужчина ударил ее кулаком по голове и загнал под кровать.

Через несколько часов к девочке, которая пряталась под кроватью от отца, подошла мать. Женщина заметила на голове ребенка следы ударов и, несмотря на ее жалобы на боль, вместо вызова скорой помощи уложила спать.

На следующее утро девочка еще была жива. Однако отец решил, что ее спасать поздно. Чтобы скрыть преступление, он сжег тело дочери в печи, а пепел выбросил в реку.

Убийство родной дочери обвиняемые скрывали девять месяцев и продолжали получать на нее выплаты от государства.

В целях отыскания следов преступления, правоохранители перекрыли русло реки, и обнаружили на дне человеческие останки со следами термического сожжения. Рядом проведенных судебных экспертиз была установлено, что это останки ребенка.

В суде фигуранты свою вину не признали, ответственность перекладывали друг на друга. В совершенном не раскаялись.

Ювенальным прокурором с учетом собранных доказательств доказана вина обвиняемых, на основании чего суд обоим вынес наказание. Мужчину и женщину приговорили, соответственно, к 15 и 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что под Хмельницким воспитательница детсада лишила жизни любовницу мужа.