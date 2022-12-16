Пришла в гости к крестному отцу и поплатилась за это: в Киеве мужчина изнасиловал свою крестницу

Мужчина избил пришедшую к нему в гости крестницу, и затем применил к ней силу

Насилие по отношению к более слабым и беззащитным людям, особенно женского пола, считается чем-то аномальным даже в преступных кругах.

Что уже говорить о "нормальных" человеческих отношениях! К сожалению, в жизни иногда происходят вещи, совершаемые людьми, которым принято доверять и на чью помощь принято рассчитывать.

Об одном из подобных инцидентов рассказали в столичной полиции.

Согласно данным правоохранителей, недавно к ним поступила информация от медиков о том, что девушка 2001 года стала жертвой насилия. У нее был диагностирован перелом костей и ушиб мягких тканей носа.

При проверке фактов потерпевшая рассказала, что в квартире на Лисковской улице ее изнасиловал крестный отец. Для установления обстоятельств происшествия по указанному девушкой адресу отправилась следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Задержание подозреваемого

Было установлено, что 22-летняя девушка пришла в гости к своему крестному отцу, где они вместе распивали спиртные напитки. В дальнейшем мужчина начал приставать к своей крестной дочери, несколько раз ударил ее, и затем изнасиловал.

Правоохранители задержали мужчину 1969 года рождения, обнаружив у него в квартире доказательства происшествия, а также оружие и боеприпасы: помповое ружье, пистолет Форт-17Р и более 100 патронов к ним.

По данному факту следователями Деснянского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование. Задержанному сообщили о подозрении, и в настоящее время судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об инциденте в Хмельницкой области, где молодой парень пытался познакомиться с девушкой, но применил силу, и в итоге пойдет под суд за изнасилование и убийство.