Укр

Жестокое убийство бензопилой на Закарпатье: мужчина лишил жизни своего дядю

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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На месте преступления
На месте преступления

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы

Скандалы между родственниками, к сожалению, иногда заканчиваются преступлениями – именно такая развязка была у конфликта между дядей и племянником на Закарпатье.

О печальном инциденте сообщили в Ужгородской окружной прокуратуре.

Согласно сообщению правоохранителей, вечером 7 июня между родственниками, которые проживали по одному адресу, произошел спор, в ходе которого 39-летний мужчина нанес своему дяде телесные повреждения бензопилой в область шеи и лица.

От полученных ранений дядя погиб на месте инцидента, его тело обнаружили во дворе у дома.

"Обвинительный акт направлен в Ужгородский горрайонный суд для дальнейшего разбирательства. Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Если вина будет доказана, ему может грозить от 7 до 15 лет тюрьмы", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте между родственниками в Одесской области: там мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.

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#Убийство #Закарпатье #Племянник #Дядя