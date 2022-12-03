Жестокое убийство бензопилой на Закарпатье: мужчина лишил жизни своего дядю

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы

Скандалы между родственниками, к сожалению, иногда заканчиваются преступлениями – именно такая развязка была у конфликта между дядей и племянником на Закарпатье.

О печальном инциденте сообщили в Ужгородской окружной прокуратуре.

Согласно сообщению правоохранителей, вечером 7 июня между родственниками, которые проживали по одному адресу, произошел спор, в ходе которого 39-летний мужчина нанес своему дяде телесные повреждения бензопилой в область шеи и лица.

От полученных ранений дядя погиб на месте инцидента, его тело обнаружили во дворе у дома.

"Обвинительный акт направлен в Ужгородский горрайонный суд для дальнейшего разбирательства. Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Если вина будет доказана, ему может грозить от 7 до 15 лет тюрьмы", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте между родственниками в Одесской области: там мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.