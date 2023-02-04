Приревновал и задушил: под Одессой мужчина лишил жизни любимую, а тело ее сжег

Трагедия произошла во время совместной прогулки гражданских супругов

В Одесской области, где в начале зимы мужчина проник в чужой дом с целью грабежа и лишил жизни хозяйку, произошло новое убийство: в городе Арциз в лесополосе на окраине города обнаружили обгоревшее тело женщины.

Судмедэкспертиза показала, что смерть гражданки наступила в результате механической асфиксии от перелома подъязычной кости, сообщили в Отдел коммуникации полиции области.

Полицейские установили личность потерпевшей (это было 38-летняя местная жительница), а опросил ее родственников и знакомых, вышли и на предполагаемого убийцу.

Под подозрение попал 48-летний сожитель убитой, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за изнасилование и кражу. Под давлением неопровержимых доказательств, собранных правоохранителями, мужчина признался, что в декабре 2022 года во время прогулки с гражданской женой по окрестностям города между ними возникла ссора на почве ревности.

Мужчина жестоко избил потерпевшую, а когда она потеряла сознание, задушил веревкой, которую носил с собой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил тело в рядом находящуюся лесополосу и поджег его.

"При наличии достаточных улик, собранных в ходе расследования, следователи под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении правоохранителей.

Следствие продолжается до выяснения всех деталей трагедии.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве украинки в Италии.