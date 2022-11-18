Хотел познакомиться и …задушил: в Хмельницкой области молодой парень пойдет под суд за изнасилование и убийство

После отказа в близости парень задушил девушку шнурком от кроссовок и надругался над ее телом

В Хмельницкой области, где ранее разоблачили педофила, произошло еще одно преступление на сексуальной почве: возле железнодорожного переезда было обнаружили тело 16-летней девушки, которую изнасиловали и убили.

О происшествии рассказали в областной прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что тело девушки обнаружили 5 июля в Хмельницком возле железнодорожного переезда. Потерпевшая была полураздетой. После проведенных розыскных мероприятий правоохранители в ноябре задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний парень.

По его словам, он якобы просто хотел поближе познакомиться с 16-летней девушкой, однако она отказала ему. Тогда молодой человек вытянул из кроссовок шнурок, набросил на шею жертвы и начал душить ее. После этого он надругался над телом девушки, а также забрал ее мобильный телефон и банковскую карту.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, ему инкриминируют преступление по статье, за которую грозит пожизненное наказание.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Винницкой области нетрезвый мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь родственницы.