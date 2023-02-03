Тело спрятал в кустах под кучей дров: в Италии жестоко убили 23-летнюю украинку

В убийстве подозревают бывшего ухажера девушки, гражданина Молдовы

В готовящей "подарок" Украине стране Италии случилась трагедия с 23-летней девушкой родом из Черновцов Яной Малайко. Ее нашли убитой, и в убийстве подозревают бывшего ухажера, гражданина Молдовы Дмитрия Стратана, пишут местные СМИ.

По информации журналистов, недавно Яна разорвала отношения с экс-ухажером, но мужчина преследовал ее, и есть все основания считать, что именно он и убил украинку.

Яна ушла от него, поскольку парень часто выпивал, употреблял наркотики, нигде не работал.

Девушка в последние годы работала барменом в кафе. Его владельцы — родственники обвиняемого в убийстве — мать мужа Анна и сестра Кристина. Они уже давно живут в Италии.

Дмитрий не мог смириться с тем, что она покинула его. Он постоянно звонил ей, просил возвратиться. А также устроил за ней слежку, угрожал. Сама Яна рассказывала, что он по геолокации в телефоне мог вычислять передвижение бывшей возлюбленной.

В полиции предполагают, что убийство произошло между 2:30 ночи и 5 часов утра. В это время Дмитрий вышел из лифта и вытащил оттуда большой черный пакет. Это зафиксировали камеры слежения в доме. Он вытащил его во двор. Потом, должно быть, забросил в машину и вывез.

Утром он позвонил своему другу и сказал, что убил Яну, однако тот ему не поверил. Утром в квартиру входила мать Дмитрия. Она вроде бы ничего подозрительного не заметила, а на вопрос "Где Яна?" Дмитрий ответил, что не знает.

Когда родственница Яны приехала в квартиру, она увидела там следы крови и спросила у Дмитрия, где Яна. На это он ответил "Я убил ее так же, как она убила меня". После этого женщина вызвала полицию, и мужчину арестовали.

Тело Яны обнаружили 1 февраля, оно было спрятано в переулке в кустах под грудой дров на границе населенных пунктов Кастильоне-делле-Стивьери и Лонато.

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