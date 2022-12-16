Отец стал сыноубийцей: под Ровно мужчина зарубил родного сына

Пенсионер нанес сыну удары топором по голове и рукам

В Ровенской области, где ранее в ходе разборок хозяин дома избил до смерти своего гостя, произошел не менее трагичный инцидент: в селе Вилия отец убил родного сына.

Притом о случившемся в полицию сообщил младший брат убитого, рассказали в областном отделении полиции.

"В полицию поступило сообщение 42-летнего жителя села Сосновое … что в соседнем населенном пункте Вилья его отец зарубил старшего брата", — сказано в сообщении правоохранителей.

Прибыв на место ЧП, полицейские установили, что между 85-летним отцом и его 53-летним сыном возник конфликт на семейно-бытовой почве, во время которого отец нанес сыну не менее двух ударов топором по голове и рукам.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – потерпевший погиб на месте происшествия. Согласно врачебному свидетельству смерть 53-летнего мужчины наступила в результате массивной кровопотери и раны лица с повреждением сосудов.

Орудие убийства

Полицейским мужчина объяснил, что причиной ссоры стало то, что сын злоупотреблял алкогольными напитками, постоянно придирался к нему и унижал.

85-летнего сыноубийцу задержали. Из-за ухудшения состояния здоровья его госпитализировали в больницу, где подозреваемом будет обеспечена охрана.

На месте трагедии

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Напомним, что ранее под Киевом отец лишил жизни собственного сына и расчленил его тело.