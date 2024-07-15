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Сколько украинцев утонули в выходные: в ГСЧС назвали впечатляющую цифру и три самые "несчастливые" области

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Спасатели в Кировоградской области Новость обновлена 15 июля 2024, 12:14
Спасатели в Кировоградской области. Фото ГСЧС

Цифра поражает

За минувшие выходные, 13-14 июля, на водоемах Украины утонуло 66 человек. Среди них 10 детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасти на водоемах удалось 11 человек, четверо из них — дети.

Как уточнили в ГСЧС, больше всего людей за выходные утонули в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

С начала 2024 года халатное поведение на водоемах унесло большое количество жизней украинцев. На водных объектах погибло 672, 76 из них — дети.

Спасатели в очередной раз призвали украинцев быть осторожными во время отдыха у воды. Они перечислили правила безопасности на воде:

  • реально оценивать свои физические возможности,
  • выбирать только приспособленные для купания места,
  • не заплывать слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах,
  • следить за детьми.

Как сообщал "Телеграф", 15 июля в Киеве из озера на Троещине достали тело подростка. По предварительным данным, парень пришел отдыхать к водоему вместе с компанией друзей. Погибшему около 15 лет.

А на Закарпатье 25 июня в озере утонуло два мальчика 8-ми и 9-лет. Дети пошли купаться без разрешения родителей и погибли.

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#Дети #Гибель #Утопленники