Сколько украинцев утонули в выходные: в ГСЧС назвали впечатляющую цифру и три самые "несчастливые" области

Цифра поражает

За минувшие выходные, 13-14 июля, на водоемах Украины утонуло 66 человек. Среди них 10 детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасти на водоемах удалось 11 человек, четверо из них — дети.

Как уточнили в ГСЧС, больше всего людей за выходные утонули в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

С начала 2024 года халатное поведение на водоемах унесло большое количество жизней украинцев. На водных объектах погибло 672, 76 из них — дети.

Спасатели в очередной раз призвали украинцев быть осторожными во время отдыха у воды. Они перечислили правила безопасности на воде:

реально оценивать свои физические возможности,

выбирать только приспособленные для купания места,

не заплывать слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах,

следить за детьми.

Как сообщал "Телеграф", 15 июля в Киеве из озера на Троещине достали тело подростка. По предварительным данным, парень пришел отдыхать к водоему вместе с компанией друзей. Погибшему около 15 лет.

А на Закарпатье 25 июня в озере утонуло два мальчика 8-ми и 9-лет. Дети пошли купаться без разрешения родителей и погибли.