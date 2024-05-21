Пошел гулять с друзьями и не вернулся: в Киеве в озере утонул подросток (фото)
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По данному факту будет проведено расследование
В Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел к водоему с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.
Спасатели оперативно прибыли на вызов, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось. Об этом рассказали на официальной странице "Киевской службы спасения" (КАРС).
Известно, что 14-летний подросток пришел на озеро Вербное вместе с компанией друзей. Ребята решили искупаться и полезли в воду. Во время игр мальчик внезапно скрылся под водой и больше не вынырнул.
На место происшествия очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно выехали на вызов. К сожалению, подросток утонул и водолазам осталось лишь отыскать и доставить тело парня на берег.
"Друзья погибшего ребенка, которые вместе играли на озере, в том числе и в воде, надеялись на чудо, но чуда, к сожалению, не произошло", — резюмировали спасатели.
Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить правоохранителям. По данному факту будет проведено расследование.
Спасатели призвали взрослых следить за своими детьми и напомнили, что в столице не планируют открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения.
Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги.
Правила поведения на воде
- Отдых на воде должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных для этого местах.
- Безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток.
- Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуре воды — не ниже +18° С, воздуха — не ниже +24° С.
- После принятия пищи купаться рекомендовано не ранее, чем через 1,5-2 часа.
- Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.
- В воде стоит находиться не более 15 минут.
- После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.
- Не рекомендуется купаться в одиночку возле крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.
- Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.
- Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
- Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя, не участвуйте в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.
На воде запрещается
- Купаться в местах, которые не определены местными органами исполнительной власти и не оборудованы для купания людей.
- Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены.
- Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.
- Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.
- Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другое орудие, не предусмотренное для плавания.
- Плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, отведенных для купания.
- Употреблять спиртные напитки во время купания.
- Подплывать близко к лодкам и катерам, которые идут неподалеку от мест купания.
- Допускать в воде грубые игры, связанные с ограничением движения рук и ног.
- Подавать ложные сигналы опасности.
- Заходить глубже, чем до пояса, детям, которые не умеют плавать.
- Купание детей без сопровождения взрослых.
Берегите себя и своих детей, особенно сейчас, когда начинаются летние каникулы!
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина сложил шины перед дверью и поджег квартиру. На место происшествия прибыли все экстренные службы столицы, а правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя — злоумышленник был задержан.