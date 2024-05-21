Пошел гулять с друзьями и не вернулся: в Киеве в озере утонул подросток (фото)

По данному факту будет проведено расследование

В Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел к водоему с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.

Спасатели оперативно прибыли на вызов, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось. Об этом рассказали на официальной странице "Киевской службы спасения" (КАРС).

Известно, что 14-летний подросток пришел на озеро Вербное вместе с компанией друзей. Ребята решили искупаться и полезли в воду. Во время игр мальчик внезапно скрылся под водой и больше не вынырнул.

На место происшествия очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно выехали на вызов. К сожалению, подросток утонул и водолазам осталось лишь отыскать и доставить тело парня на берег.

Водолазы оперативно прибыли на вызов

Тело подростка достали из воды

"Друзья погибшего ребенка, которые вместе играли на озере, в том числе и в воде, надеялись на чудо, но чуда, к сожалению, не произошло", — резюмировали спасатели.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить правоохранителям. По данному факту будет проведено расследование.

Трагедия произошла на озере Вербном

Спасатели призвали взрослых следить за своими детьми и напомнили, что в столице не планируют открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения.

Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги.

Правила поведения на воде

Отдых на воде должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных для этого местах.

Безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток.

Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуре воды — не ниже +18° С, воздуха — не ниже +24° С.

После принятия пищи купаться рекомендовано не ранее, чем через 1,5-2 часа.

Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.

В воде стоит находиться не более 15 минут.

После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

Не рекомендуется купаться в одиночку возле крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.

Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя, не участвуйте в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.

На воде запрещается

Купаться в местах, которые не определены местными органами исполнительной власти и не оборудованы для купания людей.

Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены.

Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.

Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.

Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другое орудие, не предусмотренное для плавания.

Плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, отведенных для купания.

Употреблять спиртные напитки во время купания.

Подплывать близко к лодкам и катерам, которые идут неподалеку от мест купания.

Допускать в воде грубые игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

Подавать ложные сигналы опасности.

Заходить глубже, чем до пояса, детям, которые не умеют плавать.

Купание детей без сопровождения взрослых.

Берегите себя и своих детей, особенно сейчас, когда начинаются летние каникулы!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина сложил шины перед дверью и поджег квартиру. На место происшествия прибыли все экстренные службы столицы, а правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя — злоумышленник был задержан.