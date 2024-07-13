В Киеве двое людей утонуло в озере: что известно (видео)
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Свидетели рассказывают, что мужчины были в нетрезвом состоянии
В одном из озер Голосеевского района Киева утонуло два человека. Тело одного человека спасатели уже достали из воды.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что инцидент произошел на микрорайоне Теремки.
По состоянию на 16:24 тело второго утопленника было еще в воде. Водолазы поднимали его на поверхность.
"Очевидцы сообщают, что они были пьяны", — отмечается в сообщении.
Официальной информации об инциденте от полиции Киева не поступало. Ничего не сообщает и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Тем временем спасатели напомнили, что вода — место повышенной опасности. Для безопасного отдыха следует соблюдать нескольких простых правил.
Во-первых, во время отдыха на природе не стоит употреблять спиртные напитки. Алкоголь снижает координацию движений и способность быстро реагировать на опасность.
Также необходимо тщательно следить за детьми. Это может предотвратить неприятные ситуации.
Купаться необходимо только в разрешенных и оборудованных местах. Такие места имеют спасательные посты и специальные отметки. Также не стоит заплывать за ограничительные знаки.
Не так давно два трупа нашли также в Соломенском районе столицы. Также утопленника нашли в Дарницком районе Киева.