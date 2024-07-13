В Киеве двое людей утонуло в озере: что известно (видео)

Свидетели рассказывают, что мужчины были в нетрезвом состоянии

В одном из озер Голосеевского района Киева утонуло два человека. Тело одного человека спасатели уже достали из воды.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что инцидент произошел на микрорайоне Теремки.

По состоянию на 16:24 тело второго утопленника было еще в воде. Водолазы поднимали его на поверхность.

"Очевидцы сообщают, что они были пьяны", — отмечается в сообщении.

Официальной информации об инциденте от полиции Киева не поступало. Ничего не сообщает и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Тем временем спасатели напомнили, что вода — место повышенной опасности. Для безопасного отдыха следует соблюдать нескольких простых правил.

Во-первых, во время отдыха на природе не стоит употреблять спиртные напитки. Алкоголь снижает координацию движений и способность быстро реагировать на опасность.

Также необходимо тщательно следить за детьми. Это может предотвратить неприятные ситуации.

Купаться необходимо только в разрешенных и оборудованных местах. Такие места имеют спасательные посты и специальные отметки. Также не стоит заплывать за ограничительные знаки.

Не так давно два трупа нашли также в Соломенском районе столицы. Также утопленника нашли в Дарницком районе Киева.