В Киеве на озерах нашли трупы утопленников: детали инцидентов, фото

Тела находились на поверхности воды

Во вторник, 11 июня, в Киеве спасатели вытащили труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. По словам чрезвычайников, в 10:24 к ним поступило сообщение, что на Совских прудах в воде заметили тело человека.

Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано службе "102", — говорится в сообщении.

Тело обнаружили в озере в Соломенском районе

В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в озере Алмазное на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. С помощью специального оборудования спасатели транспортировали тело на берег.

Пока обстоятельства событий устанавливают правоохранители.

Из водоема в Деснянском районе достали труп

Напоминаем о правилах безопасности на воде:

не купайтесь в неизвестных водоемах, где могут находиться опасные течения, ямы или посторонние предметы;

не ныряйте в неизвестных местах;

не стоит переоценивать собственные силы – не заплывайте далеко от берега;

желательно не употреблять алкогольные напитки перед купанием, потому что он притупляет чувство опасности и может привести к трагическим последствиям;

не оставляйте детей без присмотра возле воды.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или (044) 430-37-13 (Киевская служба спасения КАРС).

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