В Киеве на одном из озер утонул подросток: подробности трагедии (видео 18+)

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители

В Киеве из озера на Троещине достали тело подростка. Поп редварительным данным, пареньпришел отдыхать к водоему вместе с компанией друзей.

Об этом сообщают киевские Телеграмм-каналы. Причины и подробности произошедшего предстоит установить правоохранителям.

Так, в одном из водоемов на Троещине утонул подросток. На место происшествия очевидцы вызвали медиков, правоохранителей и спасателей. К сожалению, парня спасти не удалось и его бездыханное тело доставили на берег.

По предварительным данным парню было около 15 лет.

Утопленника передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагедии. Причины произошедшего также устанавливаются.

Как избежать трагедии на воде

Первое, что надо сделать перед тем как зайти в воду, это убедиться, что там нет камней, обломков металлической грязи, строительных конструкций, мусора, водорослей. Также спасатели советуют по возможности выбирать для купания место, удаленное от маршрута движения плавсредств и купаться там, где есть спасательные службы.

Еще одно важное правило, которое часто игнорируют — к температуре воды нужно адаптироваться. Зайдя в воду, постойте, пока тело привыкнет и не спешите, сразу ныряя.

Купаться, по словам спасателей, лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Плавать при этом желательно не более 20 мин, чтобы избежать переохлаждения тела. Это одна из главных причин трагических случаев: могут возникнуть судороги,человек может потерять сознание и утонуть.

Чего нельзя делать на воде:

никогда не купайтесь после употребления алкоголя;

не лезьте в воду в незнакомом для вас месте;

избегайте водоемов с быстрым течением;

не купайтесь и не ныряйте в запрещенных местах;

не плавайте в одиночку, особенно если не уверены в своих силах;

не теряйте из виду тех, с кем пошли отдыхать на воде;

если не умеете плавать — не заходите в воду выше пояса;

во время катания на лодке не пересаживайтесь с места на место: она может перевернуться;

воздерживайтесь от дальних заплывов, не заплывайте за предупредительные знаки;

не ныряйте в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, мостов и сооружений, неприспособленных для этого, а также там, где неизвестна глубина и состояние дна;

никогда не подплывайте близко к движущимся судам;

не плавайте на досках, бревнах, лежаках, надувных матрасах, автомобильных камерах — их может отнести течением;

не ныряйте на мелководье: в случае падения можно травмировать шейный отдел позвоночника и повредить спинной мозг.

Напомним, что в Киеве спасатели достали труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе. Отдыхающие заметили в воде тело человека на Совских прудах и сразу вызвали спасателей.

Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано медикам.

В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в озере Алмазное на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. С помощью специального оборудования спасатели транспортировали тело на берег.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве со стеклянного моста спрыгнул молодой парень. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм он скончалась на месте происшествия.