Скільки українців потонули у вихідні: у ДСНС назвали вражаючу цифру і три "найнещасливіші" області

Цифра вражає

За минулі вихідні, 13-14 липня, на водоймах України потонуло 66 людей. У тому числі 10 дітей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Врятувати на водоймищах вдалося 11 людей, четверо з них — діти.

Як уточнили у ДСНС, найбільше людей за вихідні потонули у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

З початку 2024 року недбала поведінка на водоймах забрала велику кількість життів українців. На водних об’єктах загинуло 672 людини, 76 із них — діти.

Рятувальники вкотре закликали українців бути обережними під час відпочинку біля води. Вони перерахували правила безпеки на воді:

реально оцінювати свої фізичні можливості,

вибирати тільки пристосовані для купання місця,

не запливати надто далеко, особливо в незнайомих водоймах,

слідкувати за дітьми.

Як повідомляв "Телеграф", 15 липня у Києві з озера на Троєщині дістали тіло підлітка. За попередніми даними, хлопець прийшов відпочивати до водойми разом із компанією друзів. Загиблому близько 15 років.

А на Закарпатті 25 червня в озері потонуло двоє хлопчиків 8-ми та 9-років. Діти пішли купатися без дозволу батьків та загинули.